Bayat'tan Sinop'a yardım eli

Çorum'un Bayat Belediyesi sel olayından etkilenen Sinop'a selin ardından kalan rüsumatın temizliğinde kullanılması amacıyla iş makinesi gönderdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Belediyemiz olarak afet bölgesine tüm imkânlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz, Belediyemize ait iş makinaları ve araçlar ile birlikte; selden etkilenen Sinop Türkeli bölgesine kurtarma ve tadilat çalışmalarına destek vermek için yola çıktı. Yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

(Haber Merkezi)

