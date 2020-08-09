“Bayat'ta tehlike çanları çalıyor”

Erkan Yıldız, “Santralin taşıyıcı gövdesinde çökmeler meydana gelmiş ama ilgilenen kimseler yok. Gövdede su kaçakları almış başını gidiyor. 3 yıllık bir santralin böylesine bilinçsiz yapılması bu ülkeye, bu devlete ihanettir” dedi.

Santralin taşıyıcı gövdesinde çökmeler meydana geldiğini ama bu konuyla kimsenin ilgilenmediğini anlatan Yıldız, baraj gövdesinde su kaçaklarının arttığını, 2018 yılında yine gövdede patlama olduğunu ve tarım arazilerinin sular altında kaldığını söyledi.

Şu an aynı tehlikenin yaşandığını ve durumun daha da büyük kayıplara davetiye çıkardığını anlatan Yıldız, “DSİ nasıl onay verdi bu yatırımların bilinçsizce yapılmasına? Sağpazar Köyü’nden Yüksel beyle yerinde incelemelerde bulundum, arazilerinin sıkıntıda olduğunu, korkuyla arazilerine gittiklerini söyledi. Santralde kendilerine muhatap bulamadıklarını söylüyor Yüksel bey.

Konunun biran önce araştırılıp kamuoyu ile paylaşılmasını, yetkililerden biran önce bir açıklama yapmalarını istiyoruz.

Üçdam, Yarımca, Ambarcı tehlike altında.

Bizler İyi Parti olarak Çorum’un tüm köylerinin sorunlarını çözmek için mücadele edeceğiz” dedi.(Haber Merkezi)