Bayat Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı

Kooperatifin açılışına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Bayat İlçe Koordinatörü Erhan Yumlu, Bünyamin Aydemir, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, S.S. Bayat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Köroğlu, kooperatif yönetim kurulu üyeleri Şenel Yücetürk, Fatma Bilgiç, Ayşe Yavuz, Hatice Memiş, Fatma Çetin, Şerife Yabacı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kooperatifin açılışında konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, kooperatiflerin ürünlerin üretilmesinde önemli bir yere sahip olduğunu, pazarlama sıkıntısının bulunduğunu çok iyi bildiklerini söyleyerek sorunları Tarım Kredi Kooperatifiyle de görüştüklerini vurguladı. Ellerinden geleni başka yerlerde de yapacaklarını dile getiren Milletvekili Kaya, yeni açılan kooperatifin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi de kooperatifin kadınların evlerine ek gelir girmesini sağlayacağını dile getirerek bu girişimde bulundukları için tebrik etti.

Daha sonra Vali Çiftçi, Milletvekili Kaya ve protokol üyeleri Bayat Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışını yaptı. Protokol üyeleri kooperatifi gezerek bilgi aldı.

(Murat SARIKOCALAR)

