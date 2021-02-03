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Bayat İtfaiyesi’ne yeni garaj

Bayat Belediyesi İtfaiye Amirliği hizmet binasında kullanılmak üzere garaj yapımına başlandı.

Bayat 03.02.2021, 20:01
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Bayat İtfaiyesi’ne yeni garaj

Bayat İlçe İtfaiye Amirliği hizmet binasında itfaiye ekiplerinin araç ve donanım malzemelerinin park ihtiyacını giderecek olan garajın temeli atılarak, kolanları dikildi. İtfaiye araç ve ekipmanların kullanım ömrünü uzatmak amacıyla yapılan garajın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “2009 yılından bugüne yeni araçlar alarak araç ve ekipmanlarımızı yenileyerek artırdık. 29 araç sayımıza mevcut garajımız yetersiz kaldığı için 250 m2 kapalı alana sahip ilave garaj yapına başladık. Garaj yapımının tamamlanmasıyla Belediyemize ait İtfaiye Araç ve Ekipmanların kullanım ömrünü uzatmak, yoğun kış şartlarında araçlarımızın daha kolay kullanımı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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