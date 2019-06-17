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Bayat'ın yıldızlarına ödül

Bayat’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Her okulun bir projesi var" çalışmaları kapsamında yıl boyunca yapılan etkinliklerin ödülleri verildi.

Bayat'ın yıldızlarına ödül

Bayat’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Her okulun bir projesi var" çalışmaları kapsamında yıl boyunca yapılan etkinliklerin ödülleri verildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 21:40
Bayat'ın yıldızlarına ödül

Proje kapsamındaki sosyal, kültürel, sportif, “Bayat okuyor”, “Pansiyonda buluşalım”, “Paydaş vakti”, “Spor yolunda”, “Sokaktaki arkadaşım” ve “Bayat akademik başarısını artırıyor” adlı çalışmaların sonunda “Bayat’ın yıldızları” seçilenlere çeşitli hediyeler verilirken, törene İlçe Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Emniyet Amiri Mustafa Akmaz, Jandarma Komutanı Sedat Erdaş, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Eren Davul, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. (Haber Merkezi)

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