Bayat'ın yıldızlarına ödül

Proje kapsamındaki sosyal, kültürel, sportif, “Bayat okuyor”, “Pansiyonda buluşalım”, “Paydaş vakti”, “Spor yolunda”, “Sokaktaki arkadaşım” ve “Bayat akademik başarısını artırıyor” adlı çalışmaların sonunda “Bayat’ın yıldızları” seçilenlere çeşitli hediyeler verilirken, törene İlçe Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Emniyet Amiri Mustafa Akmaz, Jandarma Komutanı Sedat Erdaş, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Eren Davul, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. (Haber Merkezi)
17 Haziran 2019 Pazartesi 21:40