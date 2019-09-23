Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100021
ALTIN
280.427
DOLAR
5.7250
STERLİN
7.1141
EURO
6.2958

Bayat İmam Hatip’te aşure günü

Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırlamış olduğu aşure günü etkinliği büyük ilgi gördü.

Bayat İmam Hatip’te aşure günü

Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırlamış olduğu aşure günü etkinliği büyük ilgi gördü.

23 Eylül 2019 Pazartesi 20:14
Bayat İmam Hatip’te aşure günü

Program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlarken, açılış konuşmasını Okul Müdürü Eren Davul yaptı. Aşure duasının ardından aşure ikramı ile devam eden program, tüm öğrencilere aşure dağıtımı ile son buldu.

Öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan programa Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Akmaz, İlçe Jandarma Komutanı Sedat Erdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar, şube müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Programın ardından okul tanıtımları kapsamında Atatürk İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu idareci öğretmen ve öğrencileri aşure dağıtarak Aşure hakkında bilgi verirken okullarının tanıtımını gerçekleştirdi. Okul Müdürü Eren Davul programın düzenlenmesinde emeği geçen idareci arkadaşları ile okul öğretmenleri Ayşe Uçar ve Döndü Kiremitci’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Bayat’ta kaza: 8 kişi yaralandı
Bayat’ta kaza: 8 kişi yaralandı
Bayat Devlet Hastanesi'nde ileri yaşam desteği eğitimi verildi
Bayat Devlet Hastanesi'nde ileri yaşam desteği eğitimi verildi
Bayat’ta işyerlerine gıda denetimi yapıldı
Bayat’ta işyerlerine gıda denetimi yapıldı
Bayat’ta muhtarların sorunları dinlendi
Bayat’ta muhtarların sorunları dinlendi
Vali Çiftçi’den Ekrem Ünlü’ye ziyaret
Vali Çiftçi’den Ekrem Ünlü’ye ziyaret
2 ev kül oldu
2 ev kül oldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim