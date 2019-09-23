Bayat İmam Hatip’te aşure günü

Program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlarken, açılış konuşmasını Okul Müdürü Eren Davul yaptı. Aşure duasının ardından aşure ikramı ile devam eden program, tüm öğrencilere aşure dağıtımı ile son buldu.

Öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan programa Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Akmaz, İlçe Jandarma Komutanı Sedat Erdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar, şube müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Programın ardından okul tanıtımları kapsamında Atatürk İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu idareci öğretmen ve öğrencileri aşure dağıtarak Aşure hakkında bilgi verirken okullarının tanıtımını gerçekleştirdi. Okul Müdürü Eren Davul programın düzenlenmesinde emeği geçen idareci arkadaşları ile okul öğretmenleri Ayşe Uçar ve Döndü Kiremitci’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)