Bayat heyeti TBMM’yi ziyaret etti

İlçe Başkanı Mehmet Fatih Balcıoğlu, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticilerinden oluşan heyeti, TBMM’de Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ağırladı.

Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile birlikte İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın da katılımı ile TBMM’de bir toplantı düzenlenirken toplantıda Bayat heyetinin taleplerini dinleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Bayat halkının her zaman AK Parti’nin yanında olduğunu o nedenle Bayatlıların hizmetin en iyisine layık olduklarını ifade etti.

Bayat’ın AK Parti ile birlikte geliştiğini ifade eden Ceylan, “Bizler merkezde yaşayan insanlarımız hangi hizmetlerden yararlanıyorsa ilçelerimizde yaşayan halkımızın, hatta köylümüzün de o hizmetleri eksiksiz olarak yararlanmasının çabasındayız. Bizler halkımızı en iyi şekilde yaşatmanın derdindeyiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)