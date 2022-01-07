Bayat Gençlik Merkezi’nde sona gelindi
Bayat 07.01.2022, 19:25
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Çorum’un Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, yüzde 97 oranında tamamlanan Bayat Gençlik Merkezi yapımını yerinde inceleyerek, yüklenici firmadan inşaat hakkında bilgi aldı.
Bayat Belediye Başkanı Ünlü konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; “Seçim vaatlerimizden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Söz verdik sözümüzü tuttuk. Gençlik Merkezimizi kısa sürede ihalesini yaparak tamamlıyoruz. Halkımızın desteğiyle projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. İlçemize ve gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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