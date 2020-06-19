Bayat Devlet Hastanesi yeni binasını su bastı
ÇORUM’un Bayat ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü. İlçede inşaatı tamamlanan ve açılış için bekleyen Bayat Devlet Hastanesi yeni binasının zemin ve bodrum katını su bastı.
Bayat 19.06.2020, 23:49
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Bayat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi, bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. İlçede inşaatı tamamlanan ve açılış için bekleyen Bayat Devlet Hastanesi yeni binasının zemin ve bodrum katını su bastı. Belediye ekipleri kepçeler yardımıyla suyun yönünü değiştirdi. Hastane binasının zemin ve bodrum katı balçıkla kaplandı.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, 15 dakika gibi bir süre yağan şiddetli yağmurun sele dönüştüğünü belirtti. İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı da selden zarar gören Bayat Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.
(DHA)
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