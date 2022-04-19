Bayat Belediyesi’nden öğretim görevlileri ve öğrencilere iftar
Bayat Belediyesi tarafından Hitit Üniversitesi Bayat MYO öğretim görevlileri ve öğrencileri için iftar düzenledi.
Bayat 19.04.2022, 19:12
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İftar programına Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Bayat Belediyesi Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna, Belediye Meclis Üyeleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ve öğrencileri katıldı.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü konuşmasında; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif ayımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.
(Bülent USLU)
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