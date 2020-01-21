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Bayat Belediyesi’nden kar mücadelesi

Çorum’un Bayat ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte belediyede teyakkuza geçti.

Bayat Belediyesi’nden kar mücadelesi

Çorum’un Bayat ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte belediyede teyakkuza geçti.

21 Ocak 2020 Salı 23:49
Bayat Belediyesi’nden kar mücadelesi

Bayat Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda kar ve buzlanma oluşmasını önlemek amacıyla tuzlama ve solisyon çalışması yaptı.

Olası kar yağışı veya buzlanmaya karşı vatandaşları uyaran Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Bayat halkına her şartta hizmet etmek bizim en önemli görevlerimizin başında gelir. Bu anlamda kötü hava şartlarıyla mücadeleye de hazır olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Özellikle yağmur ve kar yağdığında trafiğin nasıl kilitlendiğini biliyoruz. Her şeyden önce can güvenliğiniz ve trafiğin akışında sorunlar yaşanmaması için uğraşacağız. Bunun için de karla mücadele ekiplerimizi ve buzlanmayı önlemek amacı ile 17 ton kar tuzu stokumuzu hazırladık” dedi. (Haber Merkezi)

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