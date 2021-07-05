Bayat Belediyesi’nden kan bağışına destek
Bayat Belediyesi çalışanları, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle kan stokları kritik seviyenin altına düşen Türk Kızılay'ına destek olmak ve farkındalık yaratmak adına kan bağışında bulundu. Kızılay Çorum Kan Merkezi, Bayat Belediyesi önünde oluşturulan mobil ünite ile çok sayıda kan topladı.
Bayat 05.07.2021, 21:50
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Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “İlçemiz kan bağışı konusunda çok duyarlı. Belediyemiz olarak destek verdiğimiz kan bağışına, personellerimiz yoğun ilgi gösterdi. Çünkü bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabilir. Biz her zaman Türk Kızılayı'mızın yanındayız. İnsan sağlığı her şeyin önünde ve bizler bunu çok iyi anlatan bir süreci yaşıyoruz. Kan bağışında bulunan personellerimize hassasiyetleri için teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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