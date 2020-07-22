Bayat Belediyesi’nden istinat duvarı

Tepebayat Mahallesi Ömer Mülazım Caddesi’nde 57 metre uzunluğunda, 9 metre yüksekliğinde, 1.500 metreküp taş kullanılarak istinat duvar çalışması tamamlandı.

Tepebayat Mahallesi Muhtarı İlhan Okumuş, Tepebayat Mahallesi’ne yapılan istinat duvarı ve hizmetlerden ötürü Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve ekibine teşekkür etti. Belediye ekiplerince mahallede yapılan çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren Okumuş, “Başkanımız bir sıkıntımızı daha çözdü teşekkür ediyoruz” dedi.

İstinat duvar çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ‘insanların en hayırlısının, insanlara en fazla hizmet edendir’ düsturu ile hizmet ettiklerini belirterek, “Bu doğrultuda gece gündüz demeden imkânlarımız ölçüsünde su, kanalizasyon ve çevre temizliği gibi hayati hizmetlerin yanında, hizmet belediyeciliği alanında her mahallemizin her noktasında yaya kaldırım, bordür ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Bizde mazeret olmaz, hizmet olur. Belediyecilik kesinlikle ağalık efendilik değildir. Emir, ferman makamı hiç değildir. Belediyecilik, insanlara hizmet götürmektir. İnsanlara hizmet etmektir. İnsanları doğru ve adil bir şekilde yönetmektir. Biz geldiğimiz günden beri bunu gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Tepebayat Mahallemizin bir sıkıntısını daha giderdik. Yapılan istinat duvarı ile yolda meydana gelen göçmeleri giderdik. Tepebayat halkımıza hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)