Bayat Belediyesi’nden iftar
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü'nün davetiyle belediye personeli iftarda bir araya geldi.
Bayat 26.04.2022, 19:06
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İftar programına; Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Belediye Meclis üyeleri, Belediye personeli ve aileleri katıldı.
Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yapmış olduğu açıklamada, “Güzel bir Ramazan akşamında Belediye personelimizle iftarda bir aradayız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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