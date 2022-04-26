Bayat Belediyesi’nden iftar

İftar programına; Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Belediye Meclis üyeleri, Belediye personeli ve aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yapmış olduğu açıklamada, “Güzel bir Ramazan akşamında Belediye personelimizle iftarda bir aradayız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

