Bayat Belediyesi’nden eğitime tam destek
Bayat Belediyesi, ilçe genelindeki 8. ve 12. sınıfta okuyan öğrencilere eğitim öğretim dönemi içerisinde toplam 4700 adet ücretsiz deneme sınavı desteği verecek.
Bayat Belediyesi, Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçede öğrenim gören 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınav başarısını artırmak amacıyla eğitim öğretim döneminde deneme sınavı desteği verecek.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yaptığı açıklamada; “Belediyemizin desteği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliği ile gerçekleştireceğimiz deneme sınavları ile öğrencilerimiz deneme sınavlarında kendi seviyelerini gördükten sonra eksiklerini tamamlayacaklar ve zaman kullanımını ölçerek, öğrendiklerini pekiştirecekler. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime desteği artırarak devam edeceğiz. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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|19
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|3. Başakşehir
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|33
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|19
|32
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|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
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|19
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|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
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|19
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|19
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|22
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|19
|15
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|15
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|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|19
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|19
|8