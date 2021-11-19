Bayat Belediyesi’nden başarılı yangın tatbikatı
Bayat 19.11.2021, 19:53
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Bayat Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından başarılı bir yangın tatbikatı yapıldı.
Bayat İlçesi’ne bağlı Yatukcu Mahallesi Mektebin Çiftliği mevkiinde düzenlenen tatbikatta yakılan ateşin söndürülmesi için, İtfaiye amirliğine yangın ihbarında bulunuldu. Bayat Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına zamanında müdahale edilerek yangını kısa sürede söndürdü.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yaptığı açıklamada; “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için itfaiye amirliğimizi ve personelimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda belediyemize Sivil Savunma ve İtfaiyecilik mezunu 3 itfaiye erini kadromuza kattık. İtfaiye personelimiz 7/24 göreve hazır.” dedi.
(Haber Merkezi)
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