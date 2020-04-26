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Bayat Belediyesi yardım kolisi dağıttı

Her yıl düzenlediği geleneksel iftar sofraları ile vatandaşların yanında olan Bayat Belediyesi, bu yıl ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtımı yaptı.

26 Nisan 2020 Pazar 18:20
Bayat Belediyesi yardım kolisi dağıttı

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de gündeminde olan corona virüsü sebebiyle her yıl düzenli olarak verilen sıcak yemek yerine, corona virüsü ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine ve salgın sebebiyle işsiz kalan vatandaşlara yardım kolisi dağıtımı yapan Bayat Belediyesi’nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu belirten Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Ramazan ayının en güzel yanlarından biri de dayanışmanın ve yardımlaşmanın doruğa çıkmasıdır. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatarak Ramazanları daha anlamlı yaşayabiliriz. Bu çerçevede bu yıl da 500 kişiye yardım kolisi dağıttık. Kimsesizin kimi olmak için varız” dedi. (Haber Merkezi)

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