Bayat Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında TİS imzalandı

İmza törenine Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Hizmet-İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ve Belediye Personel Şirketi personeli katıldı.

Bayat Belediye Başkanı Ünlü yaptığı açıklamada; “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla her zaman personelimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

(Haber Merkezi)

