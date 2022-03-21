Bayat Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında TİS imzalandı
Bayat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle Belediye işçilerine ücret ve sosyal haklarına yönelik toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Bayat 21.03.2022, 19:25
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İmza törenine Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Hizmet-İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ve Belediye Personel Şirketi personeli katıldı.
Bayat Belediye Başkanı Ünlü yaptığı açıklamada; “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla her zaman personelimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
(Haber Merkezi)
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