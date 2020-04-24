Bayat Belediyesi tıbbi atık kutuları oluşturdu

Halk sağlığının korunması ve salgının önlenmesi amacıyla kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetler çöp konteynerleri yerine ilçenin farklı noktalarına konumlandırılacak özel imalat temassız tıbbı atık kutularına atılacak. Atıklar özel bir ekip ve ayrı bir temizlik aracıyla toplanıp bertaraf alanına gönderilecek. Toplanan maske ve eldiven atıkları üzerinden 72 saat geçtikten sonra çöp toplana alanlarına gönderilecek.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, maske ve eldiven takma zorunluluğuna dikkat çekerek atıkların artık tıbbi atık olarak değerlendirildiğini söyledi. Ünlü “Kullanılan maske ve eldivenlerin atılması gerekiyor. Baktık ki sokaklara ve yerlere atılıyor. Çevre Bakanlığının genelgesi ile maske ve eldivenlerin koruma altına alınıp tıbbi atık kapsamında değerlendirilmesi öngörüldü. Biz de Bayat Belediyesi olarak bu konteynerleri temin ettik. İlçemizin merkezi yerlerine ve yoğun olarak kullanılan alanlara bu konteynerleri koyduk. Vatandaşlarımız temassız bir şekilde atıklarını atıyorlar. Bizim de görevli arkadaşlarımız bunları alıyorlar, 72 saat bekletiyor. Daha sonra bunlar tıbbi atıktan evsel atığa dönüşmüş oluyor. Sonrasında evsel atık kapsamında bunları bertaraf etmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızdan kendi atıklarını 72 saat bekleterek bu konteynerlere atmalarını önemle rica ediyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)