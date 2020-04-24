Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98759
ALTIN
387.162
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6314
EURO
7.5498
Camiye gelenlere polis uyarısı
Camiye gelenlere polis uyarısı
İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi
Balkonlarda 23 Nisan coşkusu
Ben Bir Çocuğum - TED
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

Bayat Belediyesi tıbbi atık kutuları oluşturdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 8 ve 10 Nisan tarihlerinde yayımladığı genelgeler ile maske ve eldivenlerin tıbbi atık olarak değerlendirilmesi kararının ardından harekete geçen Bayat Belediyesi, ilçenin yoğun noktalarını tıbbı atık kutularıyla donattı.

24 Nisan 2020 Cuma 20:50
Bayat Belediyesi tıbbi atık kutuları oluşturdu

Halk sağlığının korunması ve salgının önlenmesi amacıyla kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetler çöp konteynerleri yerine ilçenin farklı noktalarına konumlandırılacak özel imalat temassız tıbbı atık kutularına atılacak. Atıklar özel bir ekip ve ayrı bir temizlik aracıyla toplanıp bertaraf alanına gönderilecek. Toplanan maske ve eldiven atıkları üzerinden 72 saat geçtikten sonra çöp toplana alanlarına gönderilecek.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, maske ve eldiven takma zorunluluğuna dikkat çekerek atıkların artık tıbbi atık olarak değerlendirildiğini söyledi. Ünlü “Kullanılan maske ve eldivenlerin atılması gerekiyor. Baktık ki sokaklara ve yerlere atılıyor. Çevre Bakanlığının genelgesi ile maske ve eldivenlerin koruma altına alınıp tıbbi atık kapsamında değerlendirilmesi öngörüldü. Biz de Bayat Belediyesi olarak bu konteynerleri temin ettik. İlçemizin merkezi yerlerine ve yoğun olarak kullanılan alanlara bu konteynerleri koyduk. Vatandaşlarımız temassız bir şekilde atıklarını atıyorlar. Bizim de görevli arkadaşlarımız bunları alıyorlar, 72 saat bekletiyor. Daha sonra bunlar tıbbi atıktan evsel atığa dönüşmüş oluyor. Sonrasında evsel atık kapsamında bunları bertaraf etmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızdan kendi atıklarını 72 saat bekleterek bu konteynerlere atmalarını önemle rica ediyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Bayat Belediyesi dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor
Bayat Belediyesi dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor
Bayat’ta Çanakkale Zaferi kutlandı
Bayat’ta Çanakkale Zaferi kutlandı
Bayat’ta virüse karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor
Bayat’ta virüse karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor
Bayat’ta yoğun dezenfeksiyon
Bayat’ta yoğun dezenfeksiyon
Bayatta duygu yüklü İstiklal Marşı programı
Bayatta duygu yüklü İstiklal Marşı programı
Bayat heyeti TBMM’yi ziyaret etti
Bayat heyeti TBMM’yi ziyaret etti

banner155

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim