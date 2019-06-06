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Bayat Belediyesi'nin bayramlaşma programına yoğun ilgi

Bayat Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 

Bayat Belediyesi'nin bayramlaşma programına yoğun ilgi

Bayat Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 

06 Haziran 2019 Perşembe 01:23
Bayat Belediyesi'nin bayramlaşma programına yoğun ilgi

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Bir ramazan ayını daha geride bırakmanın burukluğu içerisinde, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlam nice bayramlara sevdiklerimizle birlikte ulaşmamızı nasip eylesin. Ramazan bayramımız kutlu olsun” dedi. 
Hedeflerinin Bayat’ı marka kent yapmak olduğunu belirten Başkan Ünlü, bu hedef doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. 

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