Bayat Belediyesi, engelli öğrencileri unutmadı

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik ve Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar ile birlikte Bayat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Bir Adım Bir Umut Rehabilitasyon Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaları inceleyerek, öğrencilerle sohbet ettiler.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yaptığı açıklamada, “Onlar yaşadığımız sosyal hayatın birer parçalarıdır. Onlarsız bir dünya düşünemediğimiz gibi onların yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmak gibi bir vazifemiz var. Engelli kardeşlerimizin eğitimlerini daha iyi şekilde almaları için de kardeşlerimize tablet bilgisayarlarını hediye ettik. İnşallah bu tabletlerle eğitimlerine daha güçlü sarılacak ve hayatın her alanında kendilerini gösterecektir” dedi.

(Haber Merkezi)