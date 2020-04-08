Bayat Belediyesi dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de gündeminde olan corona virüs sebebiyle dezenfeksiyon çalışmalarını başlattıklarını anlatan Ünlü, ilaçlama ağını genişlettiklerini, vatandaşların yoğun olarak kullandığı camiler, cadde ve sokaklar, sosyal tesisler ve kamu binalarında da ilaçlama çalışmalarına sürdürdüklerini vurguladı.

Corona Virüsüne karşı mücadele kapsamında İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Bayat Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ve Bayat Devlet Hastanesi ziyaret eden Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü; Çin’de ortaya çıkan corona virüsünün, Güney Kore, İran, İtalya ve dünyanın farklı ülkelerinde ortaya çıkmasının bütün dünyada paniğe neden olduğunu kaydederek “Allah’a hamdolsun başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımızın Fahrettin Koca kararlı duruşu, olaya anında müdahale edilmesi, sağlık teşkilatımızın etkin mücadelesi sayesinde ülkemizde bugüne kadar corona virüsüne karşı mücadelemiz etkin bir şekilde devam ediyor” dedi.

Bayat Belediyesi olarak ilk günden itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Ünlü, Belediye ekipleriyle istişare ederek toplu kullanılan alanlarda özellikle insanların yoğun olarak kullandıkları alanlarda ve kamu kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışmalarını mümkün olduğunca sık sık yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Corona virüsüyle mücadele kapsamında aktif olarak mücadele eden, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Bayat Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ve Bayat Devlet Hastanesini ziyaret ederek destek amaçlı maske verdiklerini anlatan Ünlü, “Her durumda bir ihtiyaçlarında yanlarında olacağımızı belirttik. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın desturuyla görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Bunu tüm kurumlarımız ve tüm halkımızla hep birlikte başaracağız” diye konuştu.(Haber Merkezi)