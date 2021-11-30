Bayat Belediyesi çift çeker traktörü araç filosuna kattı

Çorum’un Bayat İlçe Belediyesi araç envanterini güçlendirmeye devam ediyor.

İlçede vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için 1 adet çift çeker traktör alımı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Bayat'ımıza daha kaliteli ve daha iyi hizmet verebilmek için araç filomuzu yenilemeye devam ediyoruz. Bayat Belediyesi olarak teknolojik gelişmelere kayıtsız kalmayıp kendini yenileyen ve hizmet kalitesini artıran bir belediyecilik anlayışı ile mevcut araç filomuza yenilerini eklemeye devam ediyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

