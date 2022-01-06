Bayat Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
Bayat 06.01.2022, 21:56 06.01.2022, 22:05
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Bayat Belediyesi 2022 yılının ilk Belediye Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yönetiminde meclis üyelerinin katılımıyla Ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Gündeme geçilmeden önce açılış konuşmasında bulunan Bayat Belediye Başkanı Ünlü; “2022 yılının ülkemize ve ilçemize sağlık, bereket, huzur ve barış dolu günler getirmesini ve meclisimizce güzel hizmetlere imza atmayı Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.
Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
(Aliye ÖNCEL)
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