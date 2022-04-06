Bayat Belediye Meclisi Nisan toplantısını yaptı
Bayat Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Bayat 06.04.2022, 18:24
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Bayat Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Ekrem Ünlü başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.
Toplantı sonrasında Bayat Belediyesi Başkanı Ekrem Ünlü, Belediye Meclis üyelerine isimlerinin yazılı olduğu Bayat Belediyesi Gençlikspor kulübünün formasını hediye etti.
(Ömür SOYTEMİZ)
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