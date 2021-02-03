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Bayat Belediye Başkanı Ünlü, çalışmaları inceledi

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede yapımı devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bayat 03.02.2021, 00:41
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Bayat Belediye Başkanı Ünlü, çalışmaları inceledi

İlçede yapılan inşaatlardan dolayı emekleri geçen herkese teşekkür eden Başkan Ünlü, “Belediye olarak ilçemizde yapılan her türlü yatırımların ve yatırımcıların yanındayız. Takdir edersiniz ki, cıvıl cıvıl bir sokakta, tabiatla, çevreyle dost bir ortamda, mimari eserler arasında büyüyen bir çocuğun ufku ile çamur içinde, çöp içinde, yıkık dökük evlerde yetişen bir çocuğun ufku da aynı değildir. İşte onun için, ‘Konut, Bir İnsan Hakkıdır’ diyoruz.

İlçemizde konutların yapılması için altyapı tamamladık. İnşaat yapılacak her bir parselimizin yolu, suyu, kanalizasyonu, elektriği hazır. Sadece halkımıza yatırım yapmak kalıyor. 2021 yılında 6 adet dairenin yapılmaya başlaması bizi sevindiriyor. Bu ilçemizin günden güne büyüdüğünün en büyük göstergesidir. Müteşebbislerimizi ilçemize yatırım yapmaya davet ediyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın desturuyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Emekleri geçenlere teşekkür ediyor, halkımıza hayırlı olsun diyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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