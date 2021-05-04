Bayat bahara hazırlanıyor

Koronavirüs salgınına rağmen yeşil alanların bakımını ve çevre düzenlemesini yaparak ilçeyi bahara hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Ünlü, “Daha temiz ve yaşanabilir bir Bayat için ilçenin dört bir tarafında bulunan park ve bahçelerde, yeşil alanlarda ve mesire alanlarında çevre temizliğini de gerçekleştiriyoruz. Kısıtlamaların bitiminde halkımızın hizmetine hazır hale getirmek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)