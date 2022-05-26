Bayat Asma Tepesi’nde “şükür duası”

Bayat’taki şükür duası etkinliğine, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Erol Kavuncu, Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve ilçe halkı katıldı.

Etkinlikte, “Ellerin ve gönüllerin duaya açıldığı, Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine sığındığımız bu günde bol ve bereketli yağmurlar ümidiyle. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” duaları edildi.

(Bülent USLU)

