Bayat Asma Tepesi’nde “şükür duası”
Çorum’un Bayat İlçesi’nde bulunan Asma Tepesi’nde Bayat Kaymakamlığı, Bayat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından “şükür duası” etkinliği düzenlendi.
Bayat 26.05.2022, 19:08
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Bayat’taki şükür duası etkinliğine, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Erol Kavuncu, Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve ilçe halkı katıldı.
Etkinlikte, “Ellerin ve gönüllerin duaya açıldığı, Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine sığındığımız bu günde bol ve bereketli yağmurlar ümidiyle. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” duaları edildi.
(Bülent USLU)
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