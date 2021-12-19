Bayat Ahacık Köyü’nde intihar
Bayat 19.12.2021, 19:07
30
Çorum’da 54 yaşındaki bir kadın bilinmeyen bir nedenle intihar etti.
Alınan bilgiye göre olay geçtiğimiz gün ilimiz Bayat ilçesine bağlı Ahacık Köyü’nde meydana geldi. Ahacık Köyün’de yaşayan 54 yaşındaki Adeviye K., gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle evde bulunan av tüfeği ile göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi. Olayın ihbarı ile köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerin ardından Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Karagümrük
|17
|25
|10. Beşiktaş
|16
|24
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|16
|30
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. Gençlerbirliği
|17
|26
|8. İstanbulspor
|16
|23
|9. Adanaspor
|17
|23
|10. Kocaelispor
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|17
|27
|8. Valencia
|17
|25
|9. Espanyol
|18
|23
|10. Villarreal
|17
|22
|11. Osasuna
|17
|22
|12. Athletic Bilbao
|17
|21
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Elche
|18
|15
|17. Deportivo Alaves
|17
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8