Bayat Ahacık Köyü’nde intihar

Çorum’da 54 yaşındaki bir kadın bilinmeyen bir nedenle intihar etti.

Alınan bilgiye göre olay geçtiğimiz gün ilimiz Bayat ilçesine bağlı Ahacık Köyü’nde meydana geldi. Ahacık Köyün’de yaşayan 54 yaşındaki Adeviye K., gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle evde bulunan av tüfeği ile göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi. Olayın ihbarı ile köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

