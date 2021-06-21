Başkan Ünlü’den Sülük’e ziyaret

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü beraberinde İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Kara, AK Parti Bayat İl Genel Meclis Üyeleri Erdoğan Köroğlu ve Ahmet Tuna ile birlikte, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında İskilip Belediye Başkanı Sülük yaptığı açıklamada, “Nazik ziyaretleri için Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile beraberindeki heyete teşekkür ederim. Kökleri maziden atiye bir olan, güzel ilçelerimizin kardeşliği için karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

(Haber Merkezi)

