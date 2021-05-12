Başkan Ünlü’den kabir ziyaretleri

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve Bayat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, Arife günü dolayısıyla ilçede bulunan Yeni Mahalle, Yatukcu Mahallesi, Tepebayat Mahallesi, Dere Mahalle, Kayabaşı Mahallesi mezarlıklarını ve Belören mezarlığını ziyaret etti.



Mezarlığa kabir ziyaretine gelen vatandaşlarla sohbet eden ve onların hayır dualarını alan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, mezarlıktaki çocuklara da bayram harçlığı da dağıttı.

Başkan Ekrem Ünlü burada yaptığı açıklamada; “Vatan uğruna şehit olan şehitlerimizi ve diğer Ahirete intikal etmiş olan tüm hemşehrilerimize Allah’tan Rahmet diliyorum. Belediyemiz olarak mezarlıklar genelinde yapılan çalışmalar ile ilçe mezarlıkları bayram ve arife ziyaretlerine hazır hale getirildi. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazanı şerifi bitirerek, bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyor, Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum” görüşüne yer verdi.



(Haber Merkezi)

