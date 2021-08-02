Başkan Ünlü, sandalye talebini geri çevirmedi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü; “Mehmet Şahin’in yakınlarının Belediye ekiplerine ulaşarak tekerlekli sandalye talebinde bulunduğunu söyledi.

Belediye olarak bu talebi boşa çıkarmayarak Mehmet Şahin’e hayatını bir nebze olsa kolaylaştırmak adına tekerlekli sandalye hediye ettiklerini belirten Başkan Ünlü; “Bayat Belediyesi olarak her alanda sosyal projeler üreterek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Engelli vatandaşların sokağa daha rahat çıkması ve günlük hayatlarında sıkıntı yaşamaması adına elimizden geleni yapmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

(Uğur GÖRKEM)

