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Başkan Ünlü, çocuklara oyuncak dağıttı

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, belediyenin resmi web sitesi üzerinden ulaşarak Tekirdağ, Çerkez köyde çalıştığını ve virüs salgınından dolayı Yukarı Yoncalı Köyünde yaşayan ailesini ziyaret edemeyeceğini belirterek kendisinden ailesini ziyaret ederek çocuklarını sevindirmesi konusundaki isteğini kırmadı. Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Yukarı Yoncalı Köyüne giderek aileyi ziyaret edip çocuklara hediyeler verdi.

22 Mayıs 2020 Cuma 12:18
Başkan Ünlü, çocuklara oyuncak dağıttı

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı da evlerinde geçirecek olan çocuklara bir sürpriz yapan Başkan Ünlü, çocukların izin gününde bayram hediyesi dağıttı. 0-14 yaş arası çocuklara Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve Bayat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan tarafından oyuncak verildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü "Önümüz bayram. İnşallah birkaç gün sonra hep birlikte Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşayacağız. Tabi bu bayram diğerlerinden daha farklı. Ülkemizdeki salgın sebebiyle bayramı evlerimizde geçireceğiz. Tüm ülkede bayram süresince uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, özellikle bayram sevincini yüreklerinde bambaşka duygularla taşıyan çocuklarımız için daha zor bir durum. Çünkü onlar alıştıkları bayram coşkusunu bu bayram daha az yaşayabilecekler. Web sitemize gelen talep doğrultuşunda bizlerde harekete geçerek Yukarı Yoncalı Köyümüz de ailelerimizle ve çocuklarla buluşarak, biz de bayram öncesi onların yüzlerini bir nebze olsun güldürmek istedik. Kendilerine hazırladığımız hediyeleri verdik. Çocuklarımız zaten belirli günlerde sokağa çıkabiliyorlardı. Bugün de onların izin günü ve biz böyle bir sürpriz ile yüzlerini güldürmek istedik. İnşallah çok daha sağlıklı günlerde birlikte olacağız. Bu bayram biraz sıkılacağız ama inşallah daha nice coşku dolu bayram sevinçlerini hep birlikte yaşayacağız" dedi.

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