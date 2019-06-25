Başkan Ünlü, Buğday Pazarı’nı ziyaret etti

Ziyarette esnafın taleplerine kulak veren Ünlü, kendisine iletilen taleplerin yerine getirileceğini belirterek, çiftçi ve esnafa müjde verdi.

Buğday pazarı inşaatının durumunun değerlendirildiği istişare toplantısında çalışmaların devam ettiğini belirten Ünlü, imar planında pazar yeri olarak işaretli 1.750 m² alanda; bağımsız bölüm 13 adet 15 m², bay-bayan-engelli WC yapımı ve Çiftci Malları Koruma Başkanlığına büro yapılacağını, çiftçi ve esnafın daha rahat ortamlarda ticari hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.

Pazar esnafı ve çiftçilerle bir araya gelen Başkan Ekrem Ünlü toplantıda şunları dile getirdi: “Buğday pazarı bizler için çok önemli pazarlardan birisidir. Burada çok ciddi ticaretler yapılıyor. Bu anlamda bir görüşme gerçekleştirdik. Bizler çiftçilerimize ve esnaflarımıza bu süreçte de ticari hayatlarında başarılar diliyoruz. Çiftçimize ve esnaflarımızın Bayat ilçesine, Çorum’a sağladıkları katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Tabii Buğday Pazarı’nı derli, toplu bir hale getirmek lazımdır. Üreticimiz olan çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Yapılacak olan buğday pazarı bölgeye hitap edecek bir pazar konumdadır. Bayat-Sungurlu-İskilip ve Çankırı olmak üzere yaklaşık 60 köye hitap edecek olup, üreticimiz olan çiftçilerimizi esnaf ile ortak noktada buluşturacağız. Çiftçimize Bayat Belediyesi olarak desteklerimiz devam edecektir ve her zaman yanlarında olacağız. Bizler laf değil icraat yapıyoruz. Vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bayat için, Bayat halkımız için bundan sonraki süreç daha hayırlı olacaktır” dedi.

Bayat Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rasim Bilgiç ise, Başkan Ünlü’ye sorunlarını ilettiklerini, kendisinin Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına ait bir adet büro yapacağını ifade ettiğini, yerinde incelemeler yapıldığını dile getirerek katkılarından dolayı Başkan Ünlü’ye teşekkür ettiklerini kaydetti.

(Haber Merkezi)