Başkan Ünlü, asker yemeğine katıldı

Okunan Mevlidi Şerifin ardından askere gidecek genç ve gençler için dua edilerek katılanlara yemek ikramı yapıldı.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü “Ana kucağından Peygamber ocağına, şerefli ordunun şerefli askeri olma yolunda askere gidecek olan gencimize ve gençlerimize hayırlı tezkereler dilerim. Tüm askerlerimizi önce Allah´a, sonra devletimize emanet ediyorum. Anaların kınalı kuzularını, babaların yiğitlerini güle oynaya asker ocağına gönderdiği sürece vatan toprakları hiçbir zaman bölünemeyecektir. Türk milleti inançları, örf ve adetleri gereği asker ocağını Peygamber ocağı kabul etmiştir. Sağ salim yuvalarınıza dönmeniz dileklerimle, yolunuz açık olsun“ dedi.
(Haber Merkezi)