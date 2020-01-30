Başkan Ünlü, asker yemeğine katıldı

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Tepebayat Mahallesi sakinlerinden Aziz Kabadayı’nın, vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek olan oğlu için düzenlediği “Asker Yemeği" etkinliğine katıldı. Asker evinde gerçekleştirilen yemeğe Başkan Ünlü ile birlikte Zabıta Komiseri Ahmet Aslanbaş ve Mahallesi sakinleri de katıldı.