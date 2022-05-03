Azra Bebek melek oldu
Çorum'un Bayat ilçesi Köpüklü köyü nüfusuna kayıtlı olup, Denizli'de ikamet eden, Ayhan Koca'nın torunu, Merve ve Ali Koca'nın kızı Azra Koca, soğuk havale geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.
Bayat 03.05.2022, 14:43
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Minik Azra’nın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Azra Koca’nın cenazesi 30 Nisan 2022 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Bayat’ın Köpüklü Köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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