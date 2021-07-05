Ayağına ip takılan leyleği itfaiye kurtardı
Çorum’un Bayat ilçesinde ayağına ip takılan leylek, Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bayat 05.07.2021, 20:27
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Bayat ilçesi Eskialibey Köyü’nde telefon direğinin üzerine yuva yapan leyleğin ayağının, yuvanın yanındaki ipe takıldığını gören vatandaşlar, Bayat Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Bayat Belediyesi itfaiye ekibi, leyleğin ayağına dolanan ipi açarak kurtulmasını sağladı.
(Uğur GÖRKEM)
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