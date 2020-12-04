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“Asıl engel kalplerde”

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bayat 04.12.2020, 22:45
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“Asıl engel kalplerde”

Engelliliğin tüm insanlığın ortak problemi olduğunu belirterek hayatın her alanında kendilerine çok zor yer bulan engellilerin farkına varmanın gerekliliğine değinen Başkan Ünlü, “Bütün engel gruplarını kapsayacak şekilde engellilerimizin sosyal hayatta başkasının yardımına ihtiyaç duymadan katılımlarını kolaylaştırmak için erişilebilir binalar, parklar ve kaldırımlar yaparak onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Son olarak yapımı devam eden Millet Bahçemiz engelsiz park projesine bir örnektir” dedi.

“Engel uzuvlarda ve zihinlerde değil, onları eksik gören kalplerdedir” diyen Ünlü, “Bu özel bireylerimizi sadece 3 Aralık’ta değil, tüm imkanlarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyor, tüm özel bireylerimizi aileleri ile birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hayat diliyorum” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

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