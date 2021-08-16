Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bayat heyetini ağırladı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü beraberinde Adalet ve Kalkınma Partisi Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Başkan Aşgın, Bayat heyetine yaptıkları ziyaret için teşekkür ederek “İlçelerimizle birlikte aşkla çalışmaya devam ediyoruz” paylaşımında bulundu.

(Ömür SOYTEMİZ)

