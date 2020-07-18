Annesinin ölümüne dayanamadı, canına kıydı

Kırıkkale’de yaşayan Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Yoncalı köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş İsmet Yakut, yaklaşık 2 ay önce ölen annesinin acısına dayanamayarak silahıyla intihar etti.

Ramazan ayında annesi, eşi ile birlikte trafik kazası geçiren Yakut'un, kazadan kendisi ve eşi sağ kurtulurken, annesi ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazadan kendisini sorumlu tutan Uzman Çavuş, annesinin ölümüne daha fazla dayanamayarak, bunalıma girdi ve silahıyla intihar ederek, yaşamına son verdi.

Menduh Yakut’un oğlu olan İsmet Yakut’un cenazesi Kırıkkale’de toprağa verildi. (Haber Merkezi)