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Anaokulu miniklerinden Mehmetçiğe tam destek

Bayat Anaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdi.

Anaokulu miniklerinden Mehmetçiğe tam destek

Bayat Anaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:55
Anaokulu miniklerinden Mehmetçiğe tam destek

Bayat Anaokulu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdi. 80 öğrenci, 20 veli, 7 öğretmen ve okul öğrencilerinin katılımıyla ellerine Türk bayraklarını alan katılımcılar, Mehmetçiğe selam gönderdi. Asker selamı da vermeyi ihmal etmeyen minikler, asker ağabeylerinin yanında olduklarını gösterdi.

Bayat Anaokulu’ndan yapılan açıklamada; “Barış Pınarı Harekâtı’na destek vermek için toplandık. Ellerimize aldığımız Türk bayraklarıyla yürüdük. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler olarak harekâta desteklerimizi ifade etmek istedik” görüşüne yer verildi.

(Yusuf ÇINAR)

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