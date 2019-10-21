Anaokulu miniklerinden Mehmetçiğe tam destek

Bayat Anaokulu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdi. 80 öğrenci, 20 veli, 7 öğretmen ve okul öğrencilerinin katılımıyla ellerine Türk bayraklarını alan katılımcılar, Mehmetçiğe selam gönderdi. Asker selamı da vermeyi ihmal etmeyen minikler, asker ağabeylerinin yanında olduklarını gösterdi.

Bayat Anaokulu’ndan yapılan açıklamada; “Barış Pınarı Harekâtı’na destek vermek için toplandık. Ellerimize aldığımız Türk bayraklarıyla yürüdük. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler olarak harekâta desteklerimizi ifade etmek istedik” görüşüne yer verildi.

(Yusuf ÇINAR)