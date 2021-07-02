Ak Kadınlar, Kuşçaçimen Yaylası’nda ağırlandı

Çorum Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Yönetimi, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Bayat Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu ve yönetimi, Bayat Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Kara ve yönetimi, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Tuna ve Erdoğan Köroğlu ve Belediye Meclis üyeleriyle Kuşçaçimen Yaylası’nda bir araya geldiler.

Çorum Ak Parti Kadın Kolları Başkanı, Meryem Demir davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)