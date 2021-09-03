Ahlatcı’dan, Bayat'a doğalgaz müjdesi

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekili Erol Kavuncu, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Başkan Yardımcıları Erhan Yumlu, Abdulbaki Kartancı, Bünyamin Aydemir ve Mücahit Keskinel ile birlikte Bayat ilçesini ziyaret etti.

AK Parti heyetini, parti binası önünde Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, Kadın Kolları Başkanı Hatice Kara, Gençlik Kolları Başkanı Bayram Demirtaş, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve teşkilat yönetimi tarafından karşılandı.

İlçe Başkanlığı ziyaretinde, AK Parti Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu birer konuşma yaptı.

Teşkilat üyelerin katılımı ile birlikte İlçe parti binasında yapılan istişare toplantısında konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, burada yaptığı açıklamada, Bayat ilçesini doğalgazla buluşturacaklarının müjdesini verdi.



Bayat’a yapılan yatırımların kesintisiz devam edeceğini belirten AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçeye yapılan yatırım ve gelen hizmetleri anlattı ve talepleri dinledi.

Çorum Gaz Genel Müdürü Kasım Kahraman’dan Bayat ilçesine doğalgaz sözü aldıklarını belirten Ahlatcı, halka hizmet, Hakk’a hizmet düsturu ile Bayat ilçesinde hizmet noktasında çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerine işaret eden Ahlatcı, “İlçemize değer katan projelere hep birlikte imza atmaya devam ediyoruz. 2023 yılında inşallah Bayat İlçemizi doğalgazla buluşturacağız” dedi.

Ahlatcı, Bayat ilçesine yapılan hizmetlerden dolayı, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya, İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu’na ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’ye teşekkür etti.

İlçe başkanlığı ziyaretinin ardından Milletvekili Kavuncu ve İl Başkanı Ahlatcı, çarşı esnafını gezerek hayırlı işler dilediler.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ahlatcı, AK Partinin hizmetin, seferberliğin, birlik ve beraberlik mücadelesinin en güçlü örneği olmaya devam ettiğini söyledi.