5 kilometrelik ishale hattı yenileniyor

Bayat belediye Başkanı Ekrem Ünlü, 5 km’lik hattın 3 kilometrelik kısmında ishale hattı döşeme çalışmasının tamamlandığını 2 Km’lik hatta ise çalışmaların hızla devam ettiği ifade edildi. Ünlü, Bostancı-Kamiller arasındaki 3.3 Km’lik su ishale hattı çalışmalarının da tamamlandığını söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ekrem Ünlü, “Belediyemiz tarafından Bostancı-Bayat arasındaki eski tatlı su ishale hattı yetersiz olmasından dolayı, 5 Km’lik su ishale hattı yenileme çalışmalarını başlattık. Tatlı su ishale hattı çalışmalarının 3 Km’lik alanı tamamladık. Çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Tamamen belediyemiz imkanları ile gerçekleştirdiğimiz bu önemli çalışma ishale hattı ile bahçeler içerisinden geçen eski hattı, yol kenarına alıyoruz. Çalışmalarımız kısa sürede tamamlanarak tatlı su sıkıntımız sona erdirilecek. Bizde mazeret olmaz, hizmet olur. Belediyecilik kesinlikle ağalık efendilik değildir. Emir, ferman makamı hiç değildir. Belediyecilik, insanlara hizmet götürmektir. İnsanlara hizmet etmektir. İnsanları doğru ve adil bir şekilde yönetmektir. Biz geldiğimiz günden beri bunu gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz” dedi.(HABER MERKEZİ)