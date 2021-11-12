31 sağlık çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
ÇORUM’da Bayat İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli 31 sağlık çalışanı yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
Bayat Devlet Hastanesi yemekhanesinde öğle vakti patates püresi, köfte, çorba ve sütlaç menüsünü yiyen sağlık personellerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. 31 sağlık personeli zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. 1 sağlık çalışanı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan 13 kişi taburcu edilirken, diğer sağlık çalışanlarının tedavileri sürüyor. Hastanede çıkan yemek çeşitlerinden incelenmek üzere numuneler alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hastane personellerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, “Şu ana kadar 31 personel, çeşitli şikayetler doğrultusunda hastaneye başvurdu. 13 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi. 1 sağlık çalışanımız ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer personellerin tedavileri devam ediyor” dedi.
(Yusuf ÇINAR)
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|11
|11
|15. Menemenspor
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|10
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|12
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|11
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|11
|23
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|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
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|5
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|2. Real Madrid
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|11
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