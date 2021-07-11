22 yaşındaki genç not bırakarak canına kıydı

Ankara’da yaşayan ve ilimiz Bayat İlçesi Dorukseki Köyü nüfusuna kayıtlı olan 22 yaşındaki Oğuzhan Bölükbaş, girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen gencin sosyal medya hesabından paylaştığı not yürekleri sızlattı. Ölmeden önce yaptığı paylaşımla, içinde bulunduğu durumu anlatarak intihar edeceğini bildiren Bölükbaş, genç yaşta canına kıydı.

Gencin cenazesi Bayat’ın Dorukseki Köyünde toprağa verildi.

Çorumlu gencin “Bu bir intihar notudur” başlıklı paylaşımı “Doğru gördünüz, her zaman mutlu gördüğünüz, hayat dolu insanları güldürebilen o çocuk, yani ben bugün intihar ediyorum” diye başlıyor.

İçinde bulunduğu ekonomik ve ruhsal durumu da yazısında anlatan Oğuzhan Bölükbaş, “İnşallah Allah’ım beni affeder. Çok çaresiz kaldım, yapacak bir şey bulamadım. Sadece tek bir isteğim var o da bu günahkar kula edeceğiniz bir dua. Belki Allah’ım beni affeder de cezamı azaltır” ifadesini kullandı.

“Elveda” diyerek yazısını sonlandıran Oğuzhan Bölükbaş, bıraktığı uzun notun ardından canına kıydı.

İntihar olayı ile ilgili soruşturma sürerken Oğuzhan’ın vefatı ailesini ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

