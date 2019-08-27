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2 ev kül oldu

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Kubbedin köyünde çıkan yangında 2 ev kül oldu. 

2 ev kül oldu

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Kubbedin köyünde çıkan yangında 2 ev kül oldu. 

27 Ağustos 2019 Salı 19:48
2 ev kül oldu

Edinilen bilgilere göre, Hanife Aşçı’ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler Aziz Aşçı’ya ait eve sıçradı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye İskilip ve Bayat Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait bir arazöz sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Hanife Aşçı’yı köylüler dışarı çıkararak kurtardı. Yaşadığı korku yüzüne yansıyan yaşlı kadını köylüler teselli etti. 
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek köydeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında Hanife ve Aziz Aşçı’ya ait iki ev tamamen yanarak kül olurken, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de köye giderek hasar tespit çalışmalarına başladı. 
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

(İHA)

Son Güncelleme: 27.08.2019 19:49
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