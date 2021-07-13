15 Temmuz Hatıra Ormanı kuruluyor

Bayat Kaymakamlığı, Bayat Belediye Başkanlığı ve Bayat Orman İşletme Şefliği öncülüğünde, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi yapmak istediği darbe girişimini engellemek için şehit düşen 251 vatandaşımızın anısına "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı" için çalışma başlatıldı.

Hatıra Ormanı için ilk fidanlar da dikildi. Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü: “15 Temmuz gecesi şehit düşenlerin hatıralarının unutulmaması için 251 şehidimizi temsilen 251 fidan dikimini yapıyoruz. Hain darbe girişimini unutmayacağız unutturmayacağız ve unutturmamak için fidanlarımızı yaşatacağız” dedi.



(Uğur GÖRKEM)

