11 yaşındaki Alara yaşama tutunamadı
Çorum’un Bayat İlçesi Eskialibey Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara’da ikamet eden 11 yaşındaki Alara Sarı yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
Bayat 25.10.2020, 19:29
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Alınan bilgiye göre Ankara’da yaşayan ve Fevzi ve Hayriye Sarı’nın tek çocukları olan Alara Sarı 1 yıldır beyin tümörü teşhisi ile kanser tedavisi görüyordu. 6 sınıf öğrencisi olan minik Alara önceki gün gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Minik Alara’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Eskialibey Köyü mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, Alara’ya Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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