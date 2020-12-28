Ziraat Bankası ile Alaca TSO sözleşme imzaladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve T.C. Ziraat Bankası arasında “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” ürünü ile ilgili lansman toplantısı gerçekleşmiş ve duyurulmuştu.

Bu bağlamda T.C. Ziraat Bankası Alaca Şubesi ile Alaca Ticaret ve Sanayi Odası karşılıklı sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre, alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruluyor, üye iş yeri ve kurumsal kart altyapısı üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuluyor. Alıcı ile satıcı kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş hacimlerini artırabilecek. Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riski ortadan kalkacak, alıcının ürün ve ham maddeye daha hızlı ulaşması sağlanacak. Alıcı ve satıcı kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabilecek.

TOBB ve bağlı 365 oda/borsa ile 61 sektör meclisi üyesi iş yerleri Ziraat Bankasının kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve % 13,75 oran ile finansal avantajlardan yararlanabilecek. Anlaşmalı mesleki birlik veya dernek üyesi satıcılar ise özel oranlarla ertesi gün ya da banka garantisiyle blokeli veya taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçekleştirme imkanı elde edeceklerdir."

(Haber Merkezi)